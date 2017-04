Bei Sitec hat die Umstellung längst begonnen. Das Unternehmen aus Chemnitz stellt Motorteile her, aber auch ganze Maschinen für die Autoindustrie. Geschäftsführer Jörg Lässig sagt, er liefere auch für Elektroautos zu. "Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit der Elektromobilität: Batteriefertigung, Antriebsfertigung, elektrische Antriebe sind Gegenstand von Forschungsprojekten gewesen."

Experten schätzen, dass in zehn Jahren jedes dritte verkaufte Auto ein Elektroauto sein wird. Die Zulieferer muss das beunruhigen. Denn ein Verbrennungsmotor besteht aus rund 2.500 Teilen, ein Elektromotor nur aus 250. Dadurch braucht es weniger Zulieferer.

Was das für die sächsischen Betriebe bedeutet, hat Dirk Vogel vom Netzwerk der Automobilzulieferer Sachsen ausrechnen lassen. Er erklärt, dass in den Bereichen Antrieb und Fahrwerk in 94 Unternehmen 22.000 Beschäftigte arbeiten.