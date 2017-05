Susan Zeike hört sich auch die Wünsche der Antragsteller an. Ob sie erfüllt werden, muss aber die Kasse entscheiden. Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian

Bei jedem Gespräch erklärt Susan Zeike, dass sie der Krankenkasse Empfehlungen ausspricht. Was letztlich genehmigt wird, kann sie nicht beeinflussen. Auf jeden Fall soll den Betroffenen schnell geholfen werden: In der Regel dauert es bis zu zwei Wochen, bis der Bescheid zum Pflegegrad im Briefkasten landet. Für Ulrich Schenkel empfiehlt Susan Zeike gleich mehrere Hilfsmittel, die ihm den Alltag erleichtern sollen, zum Beispiel einen Rollator. Als Antwort auf die Frage, wie er denn bisher einkaufe, zeigt Tochter Christine ein Rollköfferchen. Nichts, wo man sich festhalten oder sogar daraufsetzen kann. Dass bis jetzt noch nichts Schlimmeres passiert ist, grenzt für die Begutachterin an ein Wunder, denn Ulrich Schenkel macht wirklich einen sehr unsicheren Eindruck beim Laufen. Für seine Tochter, steht die Installation eines Notrufdienstes in der Wohnung an allererster Stelle. Ihr Vater sei nämlich auch sehr schwerhörig, was einen normalen Anruf erschweren würde. Auch Christine Sawatzki empfiehlt dies.



Ob auch eine Pflegekraft für ihn infrage kommt, dazu hält sie sich noch bedeckt. Außerdem wünscht sich der alte Herr, lieber seine Selbstständigkeit zu bewahren, als jemand "Fremdes" in seine Wohnung zu lassen. Nach gut 90 Minuten verlässt Susan Zeike die Wohnung und düst quer durch die Stadt zum nächsten Termin.