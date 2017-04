Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 28. April dauern. Während der gesamten Bauzeit wird die Autobahn in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen auf zwei verengten Spuren mit Tempo 80 an der Baustelle vorbeigeführen. Deshalb droht nun auf der betroffenen Strecke vor allem am Wochenende Stau. Da enden in vielen Bundesländern die Osterferien.