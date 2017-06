Die A17 von Dresden nach Prag

"Was haben Karel Gott bei einer Preisübernahme und Straßenbauer im Winter gemeinsam? – Nicht einer von ihnen hat damit gerechnet."

Mit der Fertigstellung der A17 (D8) hat auch kaum noch jemand gerechnet. Neben den komplizierten geologischen Gegebenheiten verzögerten auch immer wieder juristische Streitigkeiten mit Umweltschützern den Baufortschritt.

Am 17.12.2016 wird das letzte Teilstück der A17 (D8) für den Verkehr nun endlich freigegeben. Ab dann sind die 130 Kilometer zwischen Dresden und Prag tatsächlich in gut einer Stunde zu bewältigen. Aber wie heißt es so schön? "Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht." Bildrechte: MDR/Instagramm; ZoeCy