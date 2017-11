Der zunehmende Schwerlastverkehr bringt das Autobahnnetz an seine Grenzen. Bildrechte: PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/CLAUDE PRIGENT

Dass sich der Lkw-Verkehr einfach auf die Schiene verlagern lässt, wird unter Spediteuren bezweifelt. "Es ist Utopie, Laster auf die Schienen zu stellen. Und die Rollende Landstraße ist ein Ammenmärchen", sagt Sven Köcke, Unternehmenssprecher des Transportunternehmens "Finsterwalder" im Gespräch mit MDR SACHSEN. Railports seien keine echte Alternative zum Autobahnnetz. Sie würden nur Sinn machen, wenn die Güter sehr weit transportiert werden müssen, etwa nach Russland.

Ein mageres Prozent der Transporte wird dem Unternehmen zufolge über den Railport in Halle abgewickelt. Zum Beispiel kommen hier Fliesen aus Italien per Zug an, die dann mit Lkw in Deutschland verteilt werden. Die Mehrheit der Waren fahren die 250 Lkw-Fahrer mit ihren Sattelschleppern an die Bestimmungsorte und nutzen dafür Deutschlands Autobahnen.

Schiene ist nicht flexibel und zu teuer

Die Schiene ist laut Köcke nicht leistungsfähig, das System zu starr und unflexibel. Mehrere Gründe machen für ein Speditionsunternehmen den Weg über die Schiene unattraktiv. So müssen Güterzüge den Personenzügen immer Vorrang gewähren, was die Fahrtzeit um einiges verlängert. Abschnittsweise fehlt zudem auf den Strecken die Elektrifizierung und man muss mit teurem Dieselantrieb fahren. Auch ist das Schienennetz nicht dicht genug. Bildrechte: Allianz pro Schiene

Weniger Konsum als eine Lösung

Staus gibt es nicht nur auf der A4, der zunehmende Schwerlastverkehr ist ein Problem auf allen deutschen Autobahnen. Die A14 sei ebenfalls eine Katastrophe. "Die Verkehrswege sind kaum noch in der Lage, die Gütermengen aufzunehmen", so Köcke. Gegen die ewigen Staus auf den Autobahnen gibt es für Köcke nur eine Lösung: "Den Konsum eindämpfen!" Müsse es denn das Evian aus Frankreich sein oder könne man nicht auch Wasser aus der Region trinken, fragt der Unternehmenssprecher. Auf der anderen Seite weiß Köcke, dass beim Güterverkehr das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht ist. In den osteuropäischen Ländern steigt der Lebensstandard und es wird zunehmend mehr konsumiert. Und weil Waren aus Übersee in der Regel in Hamburg, Bremerhaven und Rotterdam ankommen, fahren sie dann quer durch Deutschland.

A4 muss ausgebaut werden

Also bleibe nur der weitere Ausbau des Autobahnnetzes und der Raststätten. "Die A4 muss sechsspurig werden", so Köcke. Solche großen Infrastrukturmaßnahmen brauchen jedoch viel Zeit. Gerade den Bau an Autobahnen können Umweltschützer durch das Verbandsklagerecht auf Jahre hinausgezögen.

Den Brummifahrern bleibt bislang die Wahl zwischen "Tod und Teufel". Entweder müssen sie Bußgelder zahlen, weil sie die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten oder sie zahlen Strafe, weil sie wegen überfüllter Rastplätze unerlaubt parken. Ein Ausweichen auf Gewerbegebiete ist laut Köcke keine echte Option. Zum einen gehen damit verbundene längere Fahrzeiten auf Kosten der Wirtschaftlichkeit, zum anderen spielen Sicherheitsaspekte eine Rolle. So müssen etwa die Gewerbegebiete auch ausgeleuchtet sein, damit der Laster nicht zum leichten Ziel für Planenschlitzer wird, die dann die Waren stehlen.