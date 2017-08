Bei den Ermittlungen zu den Autobränden und dem Brand eines Containers in Nacht zu Montag ist ein 40-jähriger Chemnitzer in den Blick der Ermittler geraten. Er war in den heutigen frühen Morgenstunden von Wachpolizisten im Bereich der Zschopauer Straße kontrolliert worden. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Chemnitzer Kriminalpolizei einschließlich kriminaltechnischer Untersuchungen dauern an.