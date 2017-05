In Dresden-Neustadt sind am frühen Sonntasgmorgen zwei hochwertige Autos in Flammen aufgegangen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN mitteilte, wurden der abgeparkte Maserati und der vor ihm stehende Jaguar dabei schwer beschädigt. Nach Angaben des Besitzers sind die beiden Autos 18 und zwölf Jahre alt. Die Höhe des Sachschadens werde noch ermittelt.

Ein Transporter und ein 3er BMW brannten in der Nacht zum Sonntag aus. Bildrechte: MDR/Audiovision Chemnitz

In der Nacht zum Sonntag standen auch auf einem Parkplatz in der Schomburgkstraße in Lindenau zwei Autos in Flammen. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, brach das Feuer in einem Transporter aus und griff dann auf das nebenstehende Fahrzeug über. Beide Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus und sind Schrott.



Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so die Leipziger Polizei. Die Ermittlungsergebnisse werden spätestens am Montag erwartet.