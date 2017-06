In den frühen Morgenstunden haben in Markkleeberg vier Autos der Stadtverwaltung gebrannt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurden Anwohner gegen 2:30 Uhr von Knallgeräuschen geweckt und bemerkten so das Feuer auf einem Parkplatz hinter dem Rathaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen vier Fahrzeuge in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass noch ein fünfter Wagen Feuer fing.