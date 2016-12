Katrin Rabe und Babette Pampel vom AWO-Pflegestützpunkt Leipzig-Grünau fordern Nachbesserungen im neuen Pflegegesetz. Bildrechte: MDR/Isabelle Fabian

In Sachsen ist dieses "Papier" im November erschienen. Der Landesverband der AWO ist der Meinung, dass das Leistungskomplex-System dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht gerecht wird. So müsste in der Sterbebegleitung dringend nachgebessert werden, beispielsweise durch Tag- und Nachtwache. Spätestens im Sommer 2017 sollte das neue System auf den Prüfstand gestellt und weiterentwickelt werden, so die AWO.