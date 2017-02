Volle Kreißsäle, zu wenig Betten für Mutter und Kind: Der Baby-Boom in den Großstädten stellt die Geburtskliniken vor Herausforderungen. Friedrich München von der Krankenhausgesellschaft Sachsen sagte, in einigen Städten erreichten die Kliniken angesichts steigender Geburtenzahlen ihre Kapazitätsgrenzen. So sei das Dresdner Universitätsklinikum angesichts eines Allzeit-Geburtenhochs stark ausgelastet. 2016 kamen 2.809 Jungen und Mädchen zur Welt, ein Jahr zuvor waren es noch 2.521. Die Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Pauline Wimberger, sagte, dank des Organisationstalentes der Ärzte und Hebammen könnten werdende Mütter aber bestens versorgt werden. Geht es nach der Klinik, soll die Bettenkapazität auf der Station demnächst aufgestockt werden. Konkrete Pläne dafür stehen noch aus.

Zusätzliche Hebammenstellen in Dresden

Eigenen Angaben zufolge verfügt die Geburtshilfe an der Uniklinik der Landeshauptstadt aktuell über 51 Betten. Bei großer Auslastung könnten im Einzelfall auch weitere Betten der Gynäkologie genutzt werden, hieß es. Das Dresdner Diakonissenkrankenhaus hat 2016 zwei zusätzliche Hebammenstellen geschaffen, um den Geburtenanstieg zu bewältigen. Andreas Werner, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, sagte: "Bei Bedarf nutzen wir freistehende Zimmer auf einer anderen Station und funktionieren diese als Mutter-Kind-Zimmer um, etwa auf der gynäkologischen Station."



In der gesamten Stadt kamen 2016 insgesamt 8.542 Kinder zur Welt.

Fast 200 mehr Neugeborene in Chemnitz

Chemnitz zählte 2016 rund 3.400 Neugeborene, knapp 200 mehr als im Jahr zuvor. Das macht sich im Klinikum Chemnitz bemerkbar: Nach jahrelanger Stagnation freut sich das Haus über die steigende Zahl von Geburten. Eine Sprecherin sagte, an manchen Tagen stellten die vollständige Belegung der Kreißsäle das Personal vor Herausforderungen. Es hätten aber noch keine Schwangeren abgewiesen werden müssen. In Einzelfällen wurden werdende Mütter auch in Chemnitz zunächst in der Frauenheilkunde untergebracht und später in die Geburtshilfe verlegt.

Leipzig muss Risikoschwangerschaften bereits umleiten

Noch können die Krankenhäuser alle werdenden Mütter aufnehmen und versorgen. Bildrechte: IMAGO Leipzig verzeichnete mit 6.873 Neugeborenen im vergangenen Jahr eine neue Bestmarke. Die Uniklinik reagierte darauf mit der Einstellung zusätzlicher Hebammen im Vorjahr, zum Jahresanfang wurde zudem ein neu gebauter fünfter Kreißsaal in Betrieb genommen. Trotzdem mussten schon Risikoschwangerschaften aufgrund der hohen Auslastung vorab auf andere Kliniken umgeleitet werden.



Den Geburten-Boom bekommt auch das St. Elisabeth-Krankenhaus zu spüren, das bei Müttern aus Leipzig und Umgebung gefragt ist. Eine Sprecherin sagte: "Unsere Kreißsäle sind faktisch immer belegt, ebenso die Betten und Zimmer auf unserer Wochenstation."

Viele Geburtsstationen auf dem Land geschlossen

Die Krankenhausgesellschaft kritsiert mangelnde Flexibilität beim Freistaat als zuständiger Planungsbehörde sowie bei den Kassen. "Es gibt Schwierigkeiten, zusätzliche Planbetten zu bekommen", erklärte Friedrich München.



In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Geburtskliniken auf dem Land geschlossen, darunter in Radebeul, Stollberg, Reichenbach oder Hartmannsdorf. Die Krankenhausgesellschaft schätzt, dass die Häuser rund 1.000 Geburten abgedeckt haben. Das werde nun zu einem Problem, wenn in den Städten keine zusätzlichen Betten geschaffen würden, so München. Gab es 2001 laut Sozialministerium noch 53 Krankenhäuser mit Geburtsstationen in Sachsen, schrumpfte die Zahl auf 42 im vergangenen Jahr. Die fachgerechte Versorgung werde aber von den Kommunen sichergestellt, so eine Ministeriumssprecherin. Zudem verbuchten die Kliniken immer kürzere stationäre Aufenthalte der jungen Mütter. Der Geburtenanstieg ziehe daher nicht zwangsläufig die Erhöhung von Bettenkapazitäten nach sich, hieß es. Seien dennoch mehr Betten notwendig, werde im Einzelfall und in Abstimmung zwischen dem Krankenhausträger und dem Sozialministerium entschieden.