Knapp 71.000 Menschen haben das am Sonntag zu Ende gegangene Bachfest in Leipzig besucht. Ein Drittel der Gäste kam aus dem Ausland, teilten die Veranstalter am Sonntag mit: Besucher aus insgesamt 41 Nationen nahmen an den über 120 Veranstaltungen des 10-tägigen Festivals teil. Die Veranstalter werten das als künstlerischen und geschäftlichen Erfolg. Das Bachfest stand unter dem Motto "Ein schön new Lied - Musik und Reformation".

Im letzten Jahr noch musste das Bachfest einen Besucherschwund hinnehmen: Insgesamt 58.000 Besucher konnte das renommierte Festival 2016 verzeichnen - das waren 16.000 weniger als 2015. Mit seinem Programm konnte das Bachfest in diesem Jahr fast wieder an die 74.000 Besucher von 2015 anknüpfen. Allein 1.400 Tickets wurden unter anderem an Individualreisende aus den USA verkauft, mehr als 700 an Niederländer und mehr als 400 an Schweizer.

Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden. Wir fühlen uns bestätigt. Alexander Steinhilber, geschäftsführender Intendant

Höhepunkte