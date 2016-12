Lutz Bachmann hat am 10. Januar wieder einen Termin vor Gericht. Der Verein "Mission Lifeline" wehrt sich in einer Unterlassungsklage gegen Rufschädigung. Auf einer von Bachmanns Facebook-Seiten erschien in seinem Namen ein Eintrag, der die in Dresden gegründete Seenotrettung "Mission Lifeline" als Gesetzesbrecher betitelt. Die Hilfsorganisation, die derzeit Geld für ein Schiff sammelt, um Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten, sei eine "private Schlepperbande", die dabei helfe Europa zu zerstören, hieß es darin weiter. Der Anwalt von "Mission Lifeline", Grünen-Politiker Johannes Lichdi, will am Prozesstag am Landgericht Dresden erreichen, dass Bachmann eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. "Er soll keine derartigen ehrverletzenden Aussagen über die 'Mission Lifeline' mehr verbreiten dürfen," so Lichdi zu MDR SACHSEN. Zuwiderhandlungen zögen dann eine Geldstrafen nach sich.