Der Waldweg ist mit einer Straße nicht zu vergleichen. Kantige Steine, knorrige armdicke Wurzeln und ausladende Löcher im Boden schütteln die beiden Männer von Sachsenforst in ihrem Kleinbus gehörig durch. Das Wasser der Pfützen spritzt bis zu den Fenstern. Dann hält der Wagen, einige hundert Meter von der Bundesstraße 97 zwischen Bernsdorf und Hoyerswerda entfernt, mitten unter hohen Kieferstämmen.

Auch wenn es heute nicht den Eindruck erweckt, eigentlich sei das hier eine der trockensten Waldgebiete von Sachsen, erklärt Arnd Schöndube und packt dabei Laptop, Feldstecher und ein Bestimmungsbuch heraus. Seine Arbeitsmaterialien, wie er betont. "Das Problem an dieser Stelle ist die Wasserhaltekraft der Böden, es gibt hier keine Lehmanteile im Sand", fügt der Waldexperte von Sachsenforst hinzu.

Organisator der Waldzustandserhebung in Sachsen

Was die Bodenfeuchte betrifft, ist das unser Sorgenkind.

Auf 24 schlanken Stämmen stehen in weißer Farbe Zahlen. Das ist die markierte Stichprobe, für die sich Arnd Schöndube und sein Kollege Jens Handrick interessieren. Seit Jahren werden diese Kiefern auf ihren Nadelverlust und den Anteil vergilbter Nadeln hin untersucht. Mit ihren Ferngläsern spähen die beiden Männer dafür konzentriert nach oben zu den weit entfernten Baumkronen. Dann vergleichen sie das Gesehene mit schematischen Darstellungen im Referenzbuch und tragen die ermittelte Schadstufe auf dem Laptop ein. Pilz- und Insektenbefall werden ebenfalls notiert.

Die Beurteilung der Kronenverlichtung erfolgt in Fünf-Prozent-Stufen. Für einen Laien sind solche Zwischenschritte schwer nachvollziehbar. Aber zumindest die Extreme leuchten ein: Bei Null Prozent Kronenverlichtung sitzt jede Nadel an ihrem Platz, bei 100 Prozent gibt es nur noch vertrocknetes Geäst. Für einen gesunden Wald besteht bei den Parametern aber nicht so viel Spielraum. Bei über 50 Prozent Nadelverlust werde es für einen Baum schwer sich zu erholen, sagt Handrick.