Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen sind die Schäden nach Angaben der Bahn weitgehend behoben. Wie das Unternehmen am frühen Dienstagmorgen mitteilte, haben Techniker bis in die Nacht hinein gearbeitet. Der Zugverkehr rolle wieder, es komme nur noch an wenigen Stellen zu Einschränkungen und "kleineren Verzögerungen" - so im Raum Leipzig sowie in Sachsen-Anhalt. Auch mehrere Linien des Berliner S-Bahnverkehrs waren betroffen. Mittlerweile gibt es durch Folgen der Anschläge keinerlei Einschränkungen mehr.