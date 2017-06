Es sind nur wenige Meter über den Fluss, der Übergang gilt jedoch als Schlüssel einer der bedeutendsten Güterverkehrsverbindungen Europas. Die Bahn hat am Mittwoch in Uhyst nahe des Bärwalder See eine 350-Tonnen schwere Stahlbogenbrücke über die Spree gesetzt. Sie verbindet die Güterverkehrsstrecke zwischen Knappenrode, Horka und der polnischen Grenze. Dabei schoben die Spezialisten den 40 Meter langen und zwölf Meter breiten Stahlkoloss mit hydraulischen Pumpen von einem Ufer zum anderen.

Die spektakuläre Installation drohte jedoch zwischenzeitlich zu stoppen. Zwar bewegten die Arbeiter den Stahlkoloss kontinuierlich mit sechs Meter pro Sekunde über das Wasser. Gegen Mittag stellte sich ihnen jedoch ein Widerstand in den Weg. Die erfahrenen Spezialisten ließen sich jedoch nicht beirren. Schon bald konnte es weitergehen. Gegen 15 Uhr betraten die ersten Menschen die neue Stahlbogenbrücke in der 800-Seelen-Gemeinde. Sie wurde nur wenige Kilometer entfernt im Unternehmen Stahlbau Niesky produziert.

In Zukunft sollen jedoch vor allem Güterzüge über die stählerne Flussquerung fahren. Die Bahn schätzt das künftige Verkehrsaufkommen auf etwa 180 Güterzüge am Tag. Bislang passierten lediglich 50 Züge täglich die Strecke. "Leistungsfähige Verbindungen für den Güterverkehr auf der Schiene zwischen Deutschland und den osteuropäischen Staaten schaffen Kapazitäten für künftiges Wachstum und tragen dazu bei, den Ost-West-Verkehr umweltverträglich zu bewältigen", hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. "Seit der Osterweiterung der Europäischen Union wächst der Warenaustausch in Ost-West-Richtung."