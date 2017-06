Vertreter der Deutschen Bahn und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur luden am Montag betroffene Bürger und Interessierte zum Bürgerdialog nach Pirna ein. Die Besucher konnten Fragen stellen und Anregungen einbringen. Bildrechte: MDR/Marius Holfert

Ganz besonders die vielen Güterzüge, die durch das Elbtal rattern, sorgen für einen ohrenbetäubenden Lärm. Gespräche in normaler Lautstärke sind dann nicht mehr möglich. Prognosen gehen sogar davon aus, dass der Zugverkehr in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Deshalb planen der Bund und das Land Sachsen in den nächsten Jahren, massiv in den Lärmschutz im oberen Elbtal zu investieren.

Bildrechte: MDR/Marius Holfert Mit den in Pirna vorgestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf dem Tisch, den Lärm entlang der Strecken von Dresden über Pirna bis zur tschechischen Grenze zu reduzieren. Weitere Entlastungen soll es auch am Fachkrankenhaus in Coswig und in Weinböhla geben. Welche Maßnahmen tatsächlich gefasst werden und wann, ist noch unklar.

Bis Ende 2020 sollen alle Güterzüge "leise" werden

Henning Schwarz, bei der Deutschen Bahn Netz AG für den Umweltschutz verantwortlich, präsentierte den Anwesenden ein "Schallschutzgutachten". Dieses, so Schwarz, enthalte "aktive Maßnahmen, die den Schall an der Quelle reduzieren oder am Ausbreitungsweg hindern". Damit gemeint sind zwei bis drei Meter hohe Schallschutzwände, die besonders gut den Schall absorbieren. Ergänzt werden diese von 35 Kilometern Schienenstegdämpfern. Das sind kleine Gummiblöcke, die das Schwingen der Schiene verringern. Güterzüge rauben derzeit vielen Anwohnern im Elbtal den Nerv. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Für viel Diskussionsstoff während des Bürgerdialogs in Pirna sorgten die sogenannten "Flüsterbremsen". Diese Bremsklötze aus Verbundkunststoffen bewirken, dass die Schallemissionen direkt an der Schiene reduziert werden. "Ab 2020 wird der Güterverkehr leise sein", hofft Henning Schwarz. Dann nämlich sollen alle Güterzüge auf die geräuschärmere Technik umgerüstet worden sein. Außerdem schreibt das neue "Schienenlärmschutzgesetz" des Bundes vor, dass ab Ende 2020 keine "lauten" Güterzüge mehr im deutschen Schienennetz rollen dürfen. Davon eingeschlossen sind auch Züge ausländischer Betreiber.



Alle Maßnahmen sollen die Geräuschbelastung im Tagesdurchschnitt auf Gesprächslautstärke senken. Bis zu 14.00 Menschen im Elbtal, so die Deutsche Bahn, sollen vom Lärm entlastet werden. Bildrechte: MDR/Marius Holfert

Eine Frage der Ästhetik

"Selbstverständlich brauchen wir entsprechende Lärmschutzmaßnahmen, aber wir leben in einer touristischen Region und da ist das Gestaltungsmoment einer Lärmschutzwand schon entscheidend", merkt ein Besucher der Informationsveranstaltung an. Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack hat ebenfalls Bedenken. Die Maßnahmen seien zwar notwendig, aber ein Zugreisender bekäme wegen der Wände wenig von der schönen Landschaft mit. Auch dafür wollen die Planer Kompromisse finden.

Weitere Infoveranstaltung: Coswig | 20. Juni 2017 | 14 bis 18 Uhr | Rathaus, Räume 120,122 und 124

Ab wann gebaut werden kann, bleibt unklar

Die präsentierte Studie und die Informationsveranstaltungen sind laut Henning Schwarz erste Schritte für genauere Konzepte. Frühestens in 18 Monaten sei mit konkreten Plänen zu rechnen. Auch dann hätten die Bürger wieder die Möglichkeit, ihre Anregungen und Einwände einzubringen. Mit den ersten Lärmschutzwänden im oberen Elbtal sei wohl erst ab 2020 zu rechnen, so Schwarz.