Wirtschaftsregion favorisiert Linie über Kamenz

Während Westlausitzer Bürgermeister, wie aus Senftenberg und Lauchhammer, Variante 1 bevorzugen, steht nach MDR-Informationen die stärkere Lobby hinter Variante 2. Denn die Wirtschaftsregion Lausitz, in der sämtliche Landkreise zwischen Berlin und Zittau organsiert sind, sieht klare Vorteile bei einer Linienführung über Kamenz, also Variante 2, auch wenn man dafür in Senftenberg umsteigen muss, um Berlin zu erreichen.

Der Bahnhof in Kamenz könnte bald besser an Dresden angebunden sein. Bildrechte: MDR/Rico Herkner Laut dem Sprecher der Wirtschaftsregion, Holger Kelch, ist es momentan die wichtigste Aufgabe, bessere Pendlerverbindungen innerhalb der Region zu schaffen. Städte wie Kamenz, Hoyerswerda, Senftenberg und Cottbus müssten besser mit dem Flughafen Dresden vernetzt werden. So würden beispielsweise die Akku-Fabriken in Kamenz besser mit den benachbarten Universitätsstandorten in Senftenberg und Cottbus verbunden. Ein Airport-Express am Rande der Region über Lübbenau und Ortrand, wie in Variante 1 vorgeschlagen, helfe da nur wenig.



Auch neue Umsteigemöglichkeiten für Kamenzer in Richtung BER gehören laut Kelch zu den Vorteilen. Nicht ganz unwichtig für die Besteller einer möglichen neuen Bahnverbindung: Die Strecke Flughafen Dresden-Kamenz-Senftenberg-Cottbus wäre kürzer und somit deutlich billiger zu haben als eine Verbindung über Großenhain und Ortrand. Voraussetzung dafür sei die Wiederaufnahme des vor Jahrzehnten abbestellten Zugverkehrs zwischen Kamenz und Senftenberg.

Technische Probleme lösbar

Technisch ist die Verbindung ohne Probleme machbar. Laut Hans-Christoph Thiel, Professor für Eisenbahnwesen, wäre das Schienennetz sofort nutzbar. Die fehlende Elektrifizierung im Teilabschnitt Dresden-Kamenz-Hosena könne mit dieselelektrischen Zügen überwunden werden. Der Bahnhof im Flughafen Dresden verfüge ohnehin über eine Entrauchungsanlage, die auch einen Verkehr mit Dieselzügen zulasse. Auch das "Kopfmachen", also die Änderung der Fahrtrichtung, auf dem Bahnhof in Dresden-Klotzsche sei technologisch einfach zu meistern.



Eine Direktverbindung zwischen den Flughäfen BER und Dresden, wie in Varianzte 1, sei mit Dieseltriebwagen allerdings nicht möglich. Der Grund: Dem künftigen Großflughafen Berlin-Brandenburg fehlt in seinem unterirdischen Bahnhof eine Entrauchungsanlage für den Dieselzugbetrieb.

Die Flughäfen als heimliche Gewinner

Egal welche der Streckenvarianten umgesetzt wird, der Flughafen Dresden dürfte profitieren. Denn ein Bahnanschluss Richtung Lausitz würde dem Airport viele neue Passagiere bringen und so seine Wettbewerbsposition gegenüber dem Berliner Konkurrenten stärken.

Geprüft, bestellt und bezahlt werden neue Bahnverbindungen durch die Verkehrsverbünde VVO und VBB. Das maßgebliche Sagen in den Verbünden haben die großen Städte sowie die Landkreise. Sie entscheiden somit letztlich, ob eine neue Verbindung zustande kommt. Einer der beteiligten Kommunalpolitiker stellte schon mal klar: Die Lausitzer werden wohl keine Bahnverbindungen bezahlen, die vorrangig auf das Gewinnstreben der Flughäfen BER und Dresden ausgerichtet sind.

Ende Februar ist ein Treffen zwischen den Bürgermeistern von Senftenberg und Kamenz geplant, auf dem die Pläne besprochen werden sollen.