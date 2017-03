Rund 88 Prozent der Menschen mit einer motorischen Behinderung nicht in einer bedarfsgerechten barrierefreien Wohnung wohnen. Bei den Menschen mit sensorischer Behinderung liegt die Zahl bei rund 64 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD), die auf einer Tagung vorgestellt wurde. Die Leiterin des Arbeitskreises Barrierefreies Planen und Bauen der Architektenkammer Sachsen, Susanne Trabandt, hat in der Studie den aktuellen Stand an bedarfsgerechtem barrierefreien Wohnraum in Sachsen untersucht. Dazu wurden insgesamt 2.400 Fragebögen von Menschen mit sensorischer oder motorischer Behinderung ausgewertet.