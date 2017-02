Nach Bohrungen habe man festgestellt, dass der Sandstein innen porös sei. Ruf ergänzte: "Man muss sich das so vorstellen, dass im Inneren zum Teil schon gar kein fester Stein mehr ist, sondern schon loser Sand. Und dieser Zustand wird wohl immer schlimmer im Laufe der Jahre." Es bestehe die Gefahr, dass der Felsen in den nächsten Jahren oder Monaten ganz- oder teilweise abbricht. "Aus diesem Grund werden wir sofort Gefahrenabwehrmaßnahmen veranlassen", sagte Ruf. So sollen im Laufe des Jahres unterhalb der Aussicht zwei Fangzäune gegen herabstürzende Gesteinsbrocken aufgestellt werden. Der im Tal verlaufende Elbe-Radweg sei nicht in Gefahr.