Ragnitz sagt, der Staat müsse in Ostdeutschland den Abriss von Wohnungen wieder fördern. Das sieht Axel Gedaschko ähnlich, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen: "Selbst wenn man einen relativ positiven Verlauf unterstellt, wird völlig klar sein, dass wir in den meisten Regionen dazu übergehen müssen, Stück für Stück auch die Städte zurückzubauen."

Doch Gedaschko schickt ein Aber hinterher: "Hört sich vielleicht paradox an: Selbst in diesen Regionen braucht es einen Neubau. Und zwar einen qualitativen Ersatzneubau für diejenigen Häuser, die Durchschnittsware sind."

Thieme will Leute anlocken, denen die Großstadt zu teuer wird. Noch klappt das nicht so recht, aber die steigenden Leipziger Mieten spielen ihm in die Hände. Vier Zimmer, sanierter Altbau kosten in Zeitz nur halb so viel wie in Leipzigs Waldstraßenviertel.