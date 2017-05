Ab Mittwoch sind die sächsischen Autobahnen um eine Großbaustelle reicher. Auf einem drei Kilometer langen Abschnitt der A4 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Neustadt und Dresden-Altstadt Richtung Chemnitz wird der Straßenbelag erneuert. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) mitteilte, soll dabei die alte Betonfahrbahn durch Asphalt ersetzt werden. Der Beton sei durch Abnutzung verschlissen, so das LaSuV. Auch alle sechs Autobahnbrücken auf dem Abschnitt werden mit neuem Asphalt ausgestattet.

Trotz der Bauarbeiten sollen weiterhin in beide Richtungen je drei Spuren befahrbar sein. Dafür werden bis zum Wochenende zwei Fahrspuren auf die Gegenfahrbahn verlegt. Laut LaSuV kann es vor allem im Laufe dieser Vorbereitungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Eine Spur bleibt auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz offen, um die Abfahrt an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt zu gewährleisten. Die Abfahrt wird vom 7. bis 31. Juli saniert. An den Wochenenden werden in diesem Zeitraum alle vier Zu- und Abfahrten abwechselnd gesperrt.