500 Jahre Reformation in Sachsen - eine Epoche die Land, Dörfer und Städte in Sachsen stark verändert hat. Schon zu Luthers Zeiten wurden Bäume zu lebendigen Denkmalen der Reformation. Seither sind hunderte Lutherbäume in Sachsen gewachsen. Manche sind Sturm und Kettensägen zum Opfer gefallen, doch es werden auch immer wieder neue Lutherbäume gepflanzt - so auch bei der "Baumpatenschaft Lutherbäume 2017", einer gemeinsame Initiative von MDR SACHSEN und Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus Sachsen.