Geduld ist auf den Autobahnen des Freistaates eher wegen aktueller Baustellen gefragt. Denn das meiste Geld steckt das Straßenbauamt in deren Erneuerung. Bis zum 19. Juli wird noch auf der A14 in Leipzig und bis 19. August auf der A4 in Richtung Görlitz zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz gebaut. Die A72 sanieren Bauleute zwischen der bayrischen Landesgrenze und der Abfahrt Pirk bis zum 3. August. Noch bis in den Herbst hinein sind die Arbeiter auf der A4 in Dresden zu Gange. Zusätzlich wird die A4 ab 17. Juli in Richtung Dresden zwischen Görlitz und der Abfahrt Nieder Seifersdorf einspurig.