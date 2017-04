Horst Tschiedel vom Förderverein des Zuse-Computermuseums Hoyerswerda erklärt Horst Zuse die technischen Raffinessen einiger alter Rechner. Tschiedel arbeitete sein ganzes Leben bei Robotron. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Er ist hochgewachsen, schlank, trägt ein legeres dunkelblaues Sakko über seinem weißen Hemd und hat ein freundliches Gesicht. Die Ähnlichkeit mit seinem Vater lässt sich nicht leugnen. Gespannt folgt der Horst Zuse Museumsleiterin Andrea Prittmann in die neue Ausstellung. Sie trägt den Namen seines Vaters: ZCOM – Zuse-Computermuseum.

Ein Leuchtturm für Ostdeutschland

Museumsleiterin Andrea Prittmann (l.) zeigt Horst Zuse und seiner Frau Karin, wie ein Transistor mit Kurbel funktioniert hat. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Horst Zuse ist begeistert: "Es ist imponierend, ein imposantes Museum. Was Computermuseen in Deutschland angeht, steht's mit an erster Stelle - neben Kiel und dem HNF in Paderborn natürlich. Für Ostdeutschland ist das auf jeden Fall ein Highlight hier, ein Leuchturm kann man sagen."

Nicht alle Maschinen im neuen Computermuseum sind von Konrad Zuse, dem Erfinder des ersten voll funktionstüchtigen Computers der Welt. Aber die Ausstellung nimmt stark Bezug auf ihn. Zum Beispiel auf den Z3, der ersten digitalen Rechenmaschine. Oder den Z23, einen der ersten Transistorrechner der Welt und das erfolgreichste Produkt von Konrad Zuse.

Zu Hause mit Rechnerteilen gespielt

Horst Zuse kann sich an viele Entwicklungen seines Vaters gut erinnern. Schon als Vierjähriger spielte er zu Hause mit Rechnerteilen statt mit Bausteinen. Später trat er als Informatikprofessor in die Fußstapfen seines Vaters. "Ich bin da schon ein seltener Zeitzeuge", sagt er. Seit dem Tod seines Vaters im Dezember 1995 fühlt er sich dessen Erbe verpflichtet und pflegt es. Er hält Vorträge wie Anfang dieser Woche in Hoyerswerda. Und er hält Kontakt zu den Museen und Einrichtungen, die Konrad Zuse mit verschiedenen Ausstellungen ein Denkmal gesetzt haben.

Ich hab ja die Z3 nochmal selbst nachgebaut, in Originalgröße. Das Interesse an dieser alten Technik, speziell auch Zuse, ist nach wie vor sehr groß. Ich staune selber. Horst Zuse Informatikprofessor und ältester Sohn des Computererfinders Konrad Zuse

Im ZCOM Hoyerswerda findet Horst Zuse viel von seinem Vater wieder. "Mit den ganzen Versuchsaufbauten und didaktischen Darstellungen, da steckt faktisch alles von ihm drin. "Er hat zwar keine Chips verwendet, aber das Grundprinzip – und das zeigt man hier auch sehr schön – ist immer noch das logische Prinzip der Z1", sagt Horst Zuse.

Museen müssen Zuses Erbe weiterpflegen

Leon (vorn) kam mit seinem Hoyerswerdaer Opa ins Computermuseum. Als er hörte, dass der Sohn von Konrad Zuse im ZCOM ist, rannte er zu ihm hin und gab ihm die Hand. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Konrad Zuse hatte mit seinen Eltern von 1923 bis 1928 in Hoyerswerda gewohnt und dort 1927 sein Abitur gemacht. Von Zeit zu Zeit schaut Horst Zuse in der Stadt vorbei. Zum Beispiel zu Vorträgen vor Schülern oder wenn alle zwei Jahre die Zuse-Ehrenplakette an verdienstvolle Einwohner verliehen wird. Doch wer aus der Familie wird das Erbe Konrad Zuses weiterpflegen, wenn Sohn Horst es nicht mehr kann? "Niemand", sagt er. "Wer's tun wird, sind diese Museen wie das hier in Hoyerswerda und die Wissenschaftler, die sich damit in den Vorlesungen beschäftigen. Die müssen das machen."