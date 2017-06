Großröhrsdorf Abschlussarbeiten von Berufsschülern verschwunden

An einer Berufsschule in Großröhrsdorf sind vor knapp zwei Wochen die Abschlussarbeiten von 24 Schülern verschwunden. Nach einer Anzeige bei der Polizei wird wegen Diebstahls ermittelt, sagte eine Sprecherin der Behörde in Görlitz am Freitag. Die Betroffenen müssen die Prüfungen im Fach Physiotherapie und Ergotherapie noch einmal schreiben. Das Institut für Gesundheits- und Sozialberufe (IGS) wollte keine weiteren Auskünfte zu dem Fall geben. Nach einem Bericht der "Dresdner Morgenpost" ist der Schrank, in dem die Arbeiten eingeschlossen wurden, unversehrt. Die Unterlagen seien aber beim Korrektor nicht angekommen.