Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Görlitz hat am Freitag einen 33 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Nach Angaben des Gerichts hat der Angeklagte die damals 25-Jährige aus niedrigen Beweggründen getötet. Aus Eifersucht habe er seine Frau im August 2016 im Asylbewerberheim in Hoyerswerda erstickt, indem er ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt habe.

Die Leiche der 25-Jährigen war von Mitarbeitern in der Asylunterkunft in Hoyerswerda gefunden. Bildrechte: MDR/Anne Sophie Köhler

Hintergrund der Tat sollen Trennungsabsichten der Ehefrau gewesen sein, von denen ihr Mann erfahren hatte. Der Angeklagte habe seiner Frau das Lebensrecht abgesprochen, weil sie sich ihm nicht länger unterwerfen wollte, sagte der Vorsitzende Richter. Die Frau war von Mitarbeitern der Asylunterkunft in ihrem Zimmer tot aufgefunden worden. Zunächst hatte es geheißen, dass es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe. Erst die Obduktion ergab, dass die Frau erstickt wurde.

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses auf seine Unschuld verwiesen. Er hatte ausgesagt, seine Frau sei an einem epileptischen Anfall gestorben. Nach der Tat hatte sich der Mann abgesetzt. Er konnte an der ungarisch-serbischen Grenze aufgegriffen werden. Er hatte die vier Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren dabei. Die Kinder sollen sich wieder in Deutschland befinden.