SPD-Chef Martin Dulig sagte, er freue sich außerordentlich, Alexander Ahrens in der SPD begrüßen zu dürfen. Es sei gut, wenn sich wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu einer demokratischen Partei bekennen würden: "Alexander Ahrens hat gerade in schwierigen Zeiten - auch schon vor seinem Eintritt - Haltung gezeigt gegen rechte Hetze und für eine offene Gesprächskultur in Bautzen. Eine solche außerordentliche Persönlichkeit ist ein Gewinn für jede Partei. Wir heißen ihn gerade deshalb willkommen, weil wir wissen, dass er ein unabhängiger Kopf ist."

Die SPD stellt nun in fünf der zehn größten Städte Sachsens den Oberbürgermeister: Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Freiberg und Bautzen. Bildrechte: MDR/Diana Köhler