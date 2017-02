Die Mühlen in der Bürokratie in Dresden mahlen langsam. Und wer auf Bescheide aus dem Landesdirektion Sachsen angewiesen ist, der sollte sich in Geduld üben. Die Oberlausitzer kennen das eigentlich. Die Genehmigung beispielsweise für das Kitesurfen auf dem Bärwalder See bei Boxberg erteilte die Behörde im Vorjahr nach monatelanger Prüfung erst im Spätsommer. Die hohen Auflagen der Landesdirektion konnte dann die Gemeinde nicht mehr umsetzen. Damit war für Kitesurfer die Wassersportsaison auf dem Bärwalder See vorbei. Ohnehin war die Genehmigung nicht nur wegen dem langen Prüfverfahren umstritten. Auch ihre Dauer war bemerkenswert, denn sie war auf das Vorjahr 2016 begrenzt. "Alle Belange müssen geprüft, alle Beteiligten gehört werden", verteidigte damals Behördensprecher Holm Felber das monatelange Prüfverfahren.

Bei einigen Förderanträge zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2010 prüft die Dresdner Behörde seit mehr als sechs Jahren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.

Hochwasserschaden mehr als 50 Millionen

Wie langsam sächische Behörden arbeiten können, wird jetzt auch bei der Beseitigung der Hochwasserschäden von 2010 sichtbar. Möglicherweise hat anschließend das Hochwasser 2013 noch einmal die Behörden überrascht und für eine Verzögerung bei der Bearbeitung der Anträge gesorgt.

Der Dorfbach bei Bertsdorf kann die Wassermassen vom Feld nicht mehr fassen. Bildrechte: Uwe Walter 2010, im August, hatten tagelange, sinflutartige Regenfälle Bachläufe in reißende Flüsse verwandelt, von den Feldern flossen Stürzbäche durch die Dörfer. Teile der Oberlausitz versanken in den braunen Wassermassen.

Neiße, Mandau und Lasur erreichten Rekordpegel. Die Wittig im nordböhmischen Isergebirge schwoll dermaßen an, dass der polnische Witka-Staudamm die Wassermassen nicht mehr halten konnte und brach. Eine gewaltige Flutwelle schoß in Richtung Hagenwerder und Neiße, setzte Teile von Görlitz unter Wasser. Das Hochwasser der Neiße richtete gewaltige Schäden an und überflutete in Ostritz das Kloster St. Marienthal.

Das Kloster St. Marienthal überflutet von der Neiße. Bildrechte: dpa In Rothenburg musste eine Behindertenheim geräumt werden. In der kleinen Gemeinde Lautitz bei Löbau verschwanden 35 Wohnungen in den Sturzfluten. In Schönbach, Oderwitz und Großschönau wurden Brücken beschädigt oder komplett zerstört. Das Landratsamt Görlitz bezifferte allein den Hochwasserschaden 2010 an der Infrastruktur des Landkreises, mit 50 Millionen Euro.

Polen bauen neuen Staudamm

In Polen sind die Hochwasserschäden aus dem Jahr 2010 beseitigt. In Radmeritz ist nichts mehr zu sehen, die Fassaden der Häuser sind vielfach saniert, es gibt ein neues Tourismuszentrum an der Neiße und die Uferböschungen der Witka, der Wittig, sind schon lange repariert. Der Witka-Staudamm wurde komplett neugebaut. Er wurde nicht mehr aufgeschüttet, sondern nach modernsten Erkenntnissen aus Beton errichtet. Das neue Bollwerk gegen Hochwasser an der Witka. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Offenbar läuft bei den polnischen Nachbarn einiges anders, zumindest bei der Aufarbeitung einer Hochwasserkatastrophe. "Alle Genehmigungen und Förderantrage haben wir versucht, schnell und unbürokratisch zugunsten der geschädigten Gemeinden zu bearbeiten", sagt ein polnischer Mitarbeiter aus der Woijewodschaft in Breslau. Dagegen schmoren in Dresden noch immer Förderantrage für die Beseitigung von Hochwasserschäden aus 2010. Dabei wollen beispielsweise Oppach oder Olbersdorf nicht etwa einen neuen Staudamm am Dorfbach bauen, sondern nur einige Stützmauern, Brücken oder Häuser sanieren oder sichern bzw. vor einem neuen Hochwasser schützen.

Die Förderverfahren würden in Dresden schleppend bearbeitet. Unmut komme vor allem aus Oppach und Olbersdorf. Das Problem: Bis Ende dieses Jahres müssen alle Projekte umgesetzt sein. Heike Zettwitz Landratsamt Görlitz

Bildrechte: IMAGO Bereits im Sommer des Vorjahres donnerte der Görlitzer Landrat Bernd Lange in die Dresdner Behörde, um Druck zu machen. Die Landesdirektion beschwichtigte den erbosten Kommunalpolitiker. Doch seitdem hat sich an der Situation nichts verändert.



Die Förderanträge stapeln sich weiter in Dresden und den Gemeinden läuft die Zeit davon.

Als öffentliche Auftraggeber können die Kommunen nicht frei agieren. Die Gemeinderäte müssen gehört werden, Ausschreibungen für die Bauvorhaben beschlossen und anschließend Zuschläge erteilt werden. Für alle diese Dinge gibt es Fristen, die eingehalten werden müssen, sagt Heike Zettwitz und wenn Dresden sich nicht endlich bewegt, ist das unmöglich.

Dresden muss handeln

Die Gemeinden sind aufgrund ihrer meist klammen Kassen nicht in der Lage, den Hochwasserschutz aus eigenen Kräften zu realisieren. Sie sind auf Fördermittel angewiesen. Der Görlitzer Landrat will nicht hinnehmen, dass die Gemeinden Nachteile erleiden, nur weil die Landesbehörden schleppend arbeiten. "Gerade in Olbersdorf und Oppach sind Probleme akut, die in Dresden auf dem Tisch liegen", poltert ein noch immer verärgerter Landrat. Deshalb hat er für die nächsten Tage eine Dienstreise angesetzt, um der Landesdirektion "Beine zu machen".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir erwarten eine Antwort der Landesdirektion noch in diesen Monaten, denn die Zeit wird langsam knapp. 2017 müssen die Mittel abgerechnet sein. Bernd Lange Görlitzer Landrat

Ob die Landesdirektion in Dresden vom Görlitzer Landrat in Gang gesetzt werden kann, darf bezweifelt werden. Auch die Gemeinde Boxberg hatte nach eigenen Angaben alles versucht, um den Kitesurfern eine Wassersportsaison auf dem Bärwalder See zu ermöglichen. Doch vergeblich. Die Mühlen der Bürokratie in Dresden mahlen eben langsam. Übrigens können die Kitesurfer in diesem Jahr auf den polnischen Witka-Stausee ausweichen, denn er soll im Sommer wieder bis zum Rand gefüllt sein. Der neue Witka-Staudamm von der Wasserseite. Im Sommer soll er vollgelaufen sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK