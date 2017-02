Kamenz Von der Steinzeit bis ins Mittelalter

In Sachsens Böden finden sich unter anderem Lagerplätze steinzeitlicher Jäger oder bronzezeitliche Burgen. Sie haben Tausende von Jahren dort überdauert. Doch durch das Pflügen auf den Äckern sind viele der Denkmäler in Gefahr. Gemeinsam mit den Landwirten versuchen die Archäologen nun, sie zu retten. Auch Münzen gehören dabei zu den Schätzen, die im Boden zu finden sind. Und so können die Kinder an diesem Sonntag einmal selbst ausprobieren, wie man denn eine Münze herstellt: Das kleine Stück Metall muss erst über dem Feuer geschmolzen werden, bevor es mit einer großen Presse geprägt wird. Da ist Geduld gefragt.