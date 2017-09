Aktionswoche gegen das Vergessen Bautzener zeigen wenig Interesse am Mahngang durch die Innenstadt

Die Linksjugend Solid und die Jusos aus Bautzen sowie der Verein "Pro Museo" hatten in dieser Woche zur Aktionswoche "Gemeinsam statt einsam – gegen das Vergessen" aufgerufen. Mit verschiedenen Veranstaltungen wie Podiumsgesprächen, interkulturellem Kochen und Tanz erinnerten sie an die Übergriffe auf Flüchtlinge und Andersdenkende in Bautzen vor einem Jahr.