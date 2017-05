Von der Decke hängen Schaukeln: für kleine Kinder mit Rückenlehne, für große ohne und sogar für ausgewachsene Hüften findet sich das richtige Brett an Seilen. Hundeleinen, Türstopper, Schlittenstricke, Hängematten. Seiler Frank Schäfer hat so ziemlich alles, was sich für den Hausgebrauch aus Fäden und Seilen herstellen lässt.

Schäfer ist Seiler in der vierten Generation. 2010 übernahm er die Werkstatt und den Laden vom Vater. Das Ladengeschäft ist das Reich seiner Frau, seines die Werkstatt im Hinterhof. Den Weg vom Laden zur Werkstatt nutzt er als Seilerbahn: 40 Meter ist die lang, betonierter Boden, zum Teil überdacht.

Frank Schäfer hängt Fäden in seine Seilmaschine, die diese dann miteinander verzwirbelt. Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff Seile machen erfordert Ausdauer. Die Strecke muss beim Einspannen der Fäden so oft abgeschritten werden, wie Fäden zum Seil verzwirbelt werden sollen. Auf einer Seite werden sie befestigt, auf der anderen in die Maschine gehängt, die sie dann in hoher Geschwindigkeit verzwirbelt. Die Maschinen verursachen dabei einen Höllenlärm. Schäfer hat ein Faible für alte Maschinen. Die stehen in seiner Werkstatt und leisten ihm schon seit Jahren einen treuen Dienst.

"Zu Schreien reicht nicht"

Die Länge der Stricke ist in erster Linie abhängig von der Länge der Seilerbahn. Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff "In Bremen, da haben sie Seilerbahnen, die sind 300 Meter lang. Raten Sie mal, wie man da früher von einem zum anderen Ende kommuniziert hat? So ohne Telefon?", fragt Schäfer und lacht verschmitzt. Die Antwort ist so genial wie einfach: Von einem Ende zum anderen war eine zarte Schnur gespannt. An dem Ende, an dem die Maschine aufgestellt war, hing ein Glöckchen. So konnte jeder - egal an welcher Stelle der Seilerbahn er sich gerade befand - an der Schnur rütteln und so den Maschinisten auf sich aufmerksam machen. "Konnte ja nur 'Maschine an' oder 'Maschine aus' bedeuten", erklärt er.

In die Fußstapfen der Familie

Schäfer hat einen kleinen biografischen Umweg eingeschlagen und zunächst Straßenbauer gelernt. Das lag ihm aber nicht, wie er sagt. Dann ist er doch in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten und hat sich zum Facharbeiter für Textiltechnik ausbilden lassen, später seinen Meister gemacht.

Die Werkstatt liegt mitten in Bautzen. Hier stellt Seiler Schäfer auch Bindfäden aus Resten der Textilindustrie her. Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff Der Laden ist seit 127 Jahren an der gleichen Stelle. Früher wurde der Handel auf der Straße betrieben, heute findet der Großteil des Geschäfts im Internet statt. "Mit dem Internet erreicht man eben nicht nur die Kunden hier in Bautzen und Umgebung, sondern eben auch weiter. Die Pakete, die wir heute gepackt haben, gehen zum Beispiel an eine Waldorfschule nach Graz oder an verschiedene Unverpacktläden. Die kriegen halt Hanfbindfäden, aber eben ohne Verpackung." Seine Bindfäden ohne Plastikverpackung zu liefern, kann der Seiler in seinem kleinen Betrieb leicht realisieren.

Einen Teil der Bindfäden produziert er selbst: "Die Maschinen, die bei mir in der Werkstatt stehen, kullern halt noch den Bindfaden zusammen. Der hier ist aus Recyclingmaterial, das in der Textilfabrik abfällt - unter anderem in Großschöna bei Frottana."

Robuste Schaukel für die Opernsängerin