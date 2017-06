Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat das Ermittlungsverfahren gegen einen 44 Jahre alten Mann aus Niesky wegen gefährlicher Körperverletzung abgeschlossen und Anklage am Landgericht Görlitz erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, in der Nacht zum 25. Januar in Niesky in seiner Wohnung aus Verärgerung auf seine sehbehinderte Lebensgefährtin mit einem Messer mindestens viermal eingestochen zu haben. Die Frau erlitt dadurch erhebliche Schnittwunden am linken Unterarm. Daberi wurde die Muskulatur durchtrennt. Weitere Wunden trug die Frau am Knie, Hals und Brustkorb davon. Die Frau konnte selbst noch den Rettungsdienst rufen und wurde in eine Klinik gebracht.