Zunächst ist er aber in dem Talentestützpunkt der Nordischen Kombination gut aufgehoben. Sohland ist eine von 25 dieser Talenteschmieden in Sachsen. Seit 98 Jahren wird im Tännicht von der Schanze gesprungen, in den 1960er-Jahren sogar als Nachwuchsstützpunkt für den DDR-Leistungssport. Seitdem sind von hier 50 Skisportler in die Leistungszentren gewechselt. Auch wenn letztlich kein Weltmeister oder Olympiasieger aus ihnen hervorgegangen ist, der Skiclub Sohland 1928 ist dennoch stolz auf diese Bilanz, so der langjährige Vereinsvorsitzende Günther Rößler.

Sven Hohlfeld war in seiner Jugend Leistungssportler im Skispringen, stand mit Sven Hannawald auf dem Schanzentisch. Seine größten Erfolge: zwei zwite Plätze mit der Mannschaft im Springen und der Kombination bei der DDR-Spartakiade 1987. Die Sportschule blieb ihm dennoch verwehrt. Das war sein Abschied vom Leistungssport. Jetzt gibt er seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter, als Trainer im Talentestützpunkt in Sohland/Spree im Oberlausitzer Bergland. Er hofft, dass sich Arnes Traum erfüllt. Und der weiß sehr genau, wo er mal landen will: bei Olympia! Aber jetzt sind erstmal die Regionalmeisterschaften in Sohland dran. Und in die geht Arne Hohlfeld als Favorit in seiner Altersklasse.