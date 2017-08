Daraufhin wurde die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes angefordert. Diese konnte den Mann dazu bewegen, das Dach zu verlassen. Er sprang, mit dem Messer in der Hand, auf die Feuertreppe und lief auf die Kräfte des Spezialeinsatzkommandos zu. Sie forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, streckten sie ihn mit einem Elektroschocker nieder. Anschließend wurde er in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für weitere Informationen war am Sonnabend zunächst niemand zu erreichen.



Medienberichten zufolge soll es sich bei dem 21-Jährigen um den sogenannten "King Abode" handeln - einen Asylbewerber, der in Bautzen immer wieder für Unruhe sorgte. Erst letzte Woche sei er von der Polizei auf dem Kornmarkt festgenommen worden und sollte vor zwei Tagen nach Dresden umziehen.

Zwei Personen setzten sich ans Fenster, um sich mit dem 21-Jährigen zu solidarisieren. Sie wurden später von der Polizei überwältigt. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich einer von ihnen die Pulsadern aufgeschnitten haben. Bildrechte: MDR/Lausitznews