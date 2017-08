September 2016: Polizisten nehmen den Libyer im Rahmen der gewaltätigen Auseinandersetzungen auf dem Bautzener Kornmarkt fest. Bildrechte: dpa

Im Einvernehmen mit der Polizei hat die Stadtverwaltung Bautzen entschieden, gegen einen 21-jährigen Libyer ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot für das gesamte Stadtgebiet Bautzen zu verhängen. Das Verbot gilt seit Freitag. Grund für die Entscheidung sei die außergewöhnliche Häufung von strafbaren Handlungen in einem kurzen Zeitraum, die zum Teil mit Geschehnissen auf dem Kornmarkt im Zusammenhang stehen, heißt es in einer Mitteilung.

Einen Großeinsatz löste der Libyer aus, als er mit einem Messer auf dem Dach einer Flüchtlingsunterkunft stand. Bildrechte: MDR/Lausitznews Der Flüchtling, der sich selbst King Abode nennt, hatte zuletzt vor einer Woche einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Der 21-Jährige war mit einem Messer bewaffnet auf das Dach einer Bautzener Asylunterkunft an der Flinzstraße gestiegen und drohte, sich umzubringen. Per Elektroschocker wurde der Mann überwältigt und für einige Tage in eine Klinik eingewiesen. Obwohl der Asylbewerber inzwischen in einer Unterkunft außerhalb Bautzens untergebracht ist, besteht seitens der Stadtverwaltung und des Landratsamtes die Befürchtung, dass der Mann wieder nach Bautzen kommt und dort weiter Unfrieden stiftet.

Gefahr für die Sicherheit

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens will das Verhalten des Libyers nicht mehr tolerieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Unsere Aufgabe ist es, uns entschieden gegen jeden zur Wehr zu setzen, der mit seinem Handeln das friedliche Miteinander in unserer Stadt gefährdet. Diese Devise gilt für alle Personen gleichermaßen, ungeachtet ihrer Herkunft oder politischen Gesinnung", erklärte der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Aufgrund der Vielzahl der Vorfälle, an denen der Flüchtling beteiligt war, habe sich die Stadt für das Aufenthaltsverbot entschieden. "Bei aller Konsequenz, die wir mit diesem Vorgehen an den Tag legen, bleibt anzumerken, dass der junge Mann offensichtlich unter massivem psychischen Druck stand und in der Vergangenheit auch wiederholt Provokationen ausgesetzt war. Dennoch können wir sein Verhalten nicht tolerieren", so Ahrens. Gegen den Libyer laufen aktuell 24 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.

Bei Missachtung droht Haft

Die Stadt Bautzen weißt in der Mitteilung darauf hin, dass das Aufenthaltsverbot ausschließlich der Gefahrenabwehr dient und sich gegen eine einzelne Person richtet, wenn die Annahme besteht, dass sie in bestimmten Gebieten Straftaten begehen wird. Es sei weder als Bestrafung noch als Erziehungsmaßnahme zu verstehen. Als Rechtsgrundlage beruft sich Bautzen auf das Sächsische Polizeigesetz. Wird gegen das Aufenthaltsverbot verstoßen, kann die Person mit einer Geldstrafe belegt oder in Gewahrsam genommen werden. Der Erlass von Aufenthaltsverboten gegen weitere Personen sei nicht auszuschließen, so die Verwaltung.

