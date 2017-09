Tag der Sachsen in Löbau Heute geht's los!

Am Freitag startet in Löbau der "Tag der Sachsen" – Sachsens größtes Volksfest. Es steht unter dem Motto " Mit Volldampf nach Löbau" und findet in diesem Jahr bereits zum 26. Mal statt. Zu dem dreitägigen Spektakel werden rund 200.000 Gäste aus Sachsen, Tschechien und Polen erwartet, allein beim Festumzug am Sonntag rechnet die Polizei mit 50.000 Menschen.

Auf dem Festgebiet in der Altstadt sind 16 Meilen zu Themen wie Oberlausitz, Tourismus, Handwerk und Vereine geplant. Rund um den Bahnhof dreht sich alles um Eisenbahn und Oldtimer. Auf vier Medienbühnen werden zahlreiche namhafte Künstler erwartet. MDR SACHSEN ist mit der medienbühne M4 am Altmarkt zu finden. Dort wird am Freitagabend um 17 Uhr, nach der großen Eröffnungsveranstaltung der "MDR SACHSEN-Kultabend" mit The Mean Machines und dem Jubiläumskonzert "55 Jahre OMEGA" gefeiert. Am Sonnabend präsentieren sich zahlreiche Vereine und Verbände auf der Bühne und am Abend heißt es dann "MDR SACHSEN – Partyzeit" mit A4U – Die ABBA-Show, Jive Talking – Portrait of the Bee Gees, Harpo und The Weather Girls.