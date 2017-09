Die Ausbesserung der Autobahn 4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz verzögert sich weiter - aktuell bis Ende Oktober. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag mit. Demnach sind beim Abfräsen einer neuen, aber fehlerhaften Straßendecke weitere Baumängel gefunden worden. "Bei diesen Fräsarbeiten traten stellenweise ebenfalls verdächtige Stellen in der darunterliegenden Binderschicht auf, die zwischenzeitlich untersucht worden sind", so das Landesamt. Insgesamt seien 300 Meter Fahrbahn betroffen.