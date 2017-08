Nach den jüngsten Auseinandersetzungen in der Innenstadt von Bautzen ermittelt die Kriminalpolizei nun auch gegen Polizisten aus den eigenen Reihen. Ihnen werden in einem Internet-Blog Beleidigungen und Übergriffe vorgeworfen. Zudem kursiere im Netz ein Video zu dem Vorfall, so die Polizeidirektion Görlitz. Blog und Video seien den Ermittlern bekannt. Auf Vorladung der Polizei habe die Bloggerin heute bereits als Zeugin ausgesagt, hieß es.