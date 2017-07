Auf dem Kornmarkt in Bautzen sind erneut Deutsche und Ausländer aneinandergeraten. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurde sie am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr zum Einsatz gerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren drei Asylsuchende im Alter von 17, 18 und 21 Jahren sowie ein 34-Jähriger aus der Region Bautzen in Streit geraten. In der Folge kam es zu weiteren Konflikten. Insgesamt wurden bei dem Einsatz sechs Straftaten registriert. Von 24 Personen wurden die Identitäten aufgenommen und mehrere Platzverweise erteilt.