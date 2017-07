Dutzende Koffer, Kinderwagen, Fernseher, Tüten, Fahrräder – alles muss mit. Der ganze Straßenrand vor dem Spreehotel ist damit vollgestellt. Das Gepäck gehört den 80 Flüchtlingen, die aus ihrer Unterkunft ausziehen müssen. Gerne gehen sie nicht. Einige von ihnen haben seit fast drei Jahren hier gewohnt, wie Hassan Amrico. Der 66-Jährige kommt aus Syrien. Die Zeit im Spreehotel sei gut gewesen, sagt er. Man habe hier seine Privatsphäre gehabt, sogar ein eigenes Bad mit Toilette. Außerdem hätten die Mitarbeiter im Haus allen immer sehr geholfen. Wie es dagegen in der neuen Unterkunft werden wird, weiß er nicht.

Schwerer Abschied

Heimleiter Peter-Kilian Rausch verbschiedet sich von vielen der Bewohner persönlich. Bildrechte: MDR/Viola Simank Amrico wird wie alle anderen Flüchtlinge in ein anderes Asylbewerberheim in Bautzen gebracht, dem Greenpark. Zwei Busse stehen für sie bereit, Mitarbeiter des Landratsamtes und die Polizei überwachen die Abreise der Flüchtlinge. Keiner wehrt sich gegen den Umzug. Der Abschied fällt vielen aber sichtbar schwer, Tränen fließen. Auch Peter-Kilian Rausch, der Chef des Spreehotels, geht der Auszug nahe. "Ich bin heut nah am Wasser gebaut", meint er nur und verabschiedet sich von vielen der ehemaligen Bewohner persönlich.

Heute wissen die Flüchtlinge, wohin sie gebracht werden. Das war bei ersten Umzugsaktion am Montag anders. Da wurde den ihnen erst kurz vor der Abfahrt gesagt, in welche Heime sie verlegt werden, nämlich nach Neukirch, Hoyerswerda und Wehrsdorf. Man habe so Unruhe im Vorfeld auch zwischen den Flüchtlingen vermeiden wollen, begründete eine Sprecherin des Landratsamtes das Vorgehen. Außerdem sei bis kurz vor dem Auszug an den Verteilungsplänen gearbeitet worden.

Gute Zeit im Spreehotel

Das wars: In zwei Bussen wurden die etwa 80 Flüchtlinge am Mittwoch in ihre neue Unterkunft gefahren. Bildrechte: MDR/Viola Simank Ein Vorgehen, das bei Heimleiter Rausch und den Helfern auf Unverständnis stieß. Auch deshalb ist Rausch froh, dass die Abreise an beiden Tagen trotzdem reibungslos geklappt hat und dass es nun ruhiger wird. Vor drei Jahren hat er sein Hotel in ein Asylbewerberheim umgewandelt. Anfangs gab es viel Skepsis und Anfeindungen, auch von Anwohnern in der Nachbarschaft. Doch sein Haus wurde bald so etwas wie ein Vorzeigeprojekt, denn Rausch und seine Mitarbeiter kümmerten sich intensiver als in anderen Heimen um die mehr als 200 Flüchtlinge, die zeitweise dort untergebracht waren. Für ihn war es eine gute Zeit, sagt Rausch, der selber im Spreehotel wohnt. Und das trotz der vielen Arbeit, nächtlichen Feueralarmen und mancher Probleme, die es zu lösen galt. Er sei traurig, dass so viele der Bewohner ausziehen mussten.