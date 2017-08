Keine guten Nachrichten für Autofahrer auf der ohnehin schon staugeplagten A4 zwischen Dresden und Görlitz: Weil der eben erst eingebaute Asphalt nicht für die Autobahn geeignet ist, gehen die Arbeiten von vorn los. Wie Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr MDR SACHSEN mitteilte, sind acht Kilometer Baufeld zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz betroffen. Und damit der gesamte Abschnitt der Sommerbaustelle. Die acht Kilometer müssten noch einmal eine komplett neue Deckschicht erhalten, so Siebert. Der Auftragnehmer habe vermutlich fehlerhaftes Material angeliefert bekommen und eingebaut, berichtet sie. Die Untersuchungen zum genauen Hergang des Baupfusches laufen derzeit noch. Ab heute wird die Fahrbahn erst einmal wieder abgefräst.

Am 12. Juni hatten die Bauleute auf der A4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz mit den Arbeiten begonnen, weshalb dort die Spuren verengt und das Tempo gedrosselt werden musste. Zu Stoßzeiten stau sich hier regelmäßig der Verkehr. Ursprünglich war geplant, die Autobahn in diesem Abschnitt zum 20. August wieder freizugeben. Aufgrund des Baufehlers verlängern sich die Arbeiten um weitere Wochen. Mitte September soll der Schaden behoben sein, so Siebert.