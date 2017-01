Autodieb rammt Polizeiwagen auf A4

Ein mutmaßlicher Autodieb hat auf der Autobahn 4 bei Weißenberg ein Fahndungsfahrzeug der Polizei gerammt. Laut Polizei war den Fahndern ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Weg polnischer Grenze aufgefallen. Der Fahrer ignorierte das Haltesignal der Beamten und rammte nach einer kurzen Verfolgungsjagd das Polizeifahrzeug.



Beide Fahrzeugen wurden von der Fahrbahn geschleudert. Am gestohlenen Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Autodieb konnte festgenommen werden. Laut ersten Ermittlungen wurde das Fahrzeug in der Nacht in Göttingen gestohlen.