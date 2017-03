Ein Autofahrer ist in Vierkirchen im Landkreis Görlitz gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 54-Jährige am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Mit hoher Geschwindigkeit prallte er nahezu ungebremst gegen einen Baum. Das Fahrzeug drehte sich durch die Wucht einmal um sich selbst, bevor es zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und der Motorraum fing Feuer. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten an und konnten den Fahrer nur mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Auch sein Jagdhund war eingeklemmt und konnte unverletzt befreit werden. Der Sachschaden lag bei etwa 10.000 Euro.

Die Kreisstraße zwischen Königshain und Arnsdorf war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt. Bildrechte: MDR/Lausitznews.de