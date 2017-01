In den nächsten Wochen ist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu sogenannten "Bäckerei-Visiten" in Sachsen unterwegs. Am Montag besuchten die Gewerkschafter verschiedene Bäckerei-Filialen und Backshops in Bautzen. Damit will der Geschäftsführer der NGG-Region Dresden-Chemnitz, Volkmar Heinrich, die Verhandlungen über einen Flächentarifvertrag mit dem Landesinnungsverband Saxonia des Bäckerhandwerks wieder in Gang bringen. Denn die ruhen seit einem Jahr.