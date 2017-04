Der im Cunewalder Wasser verunglückte Bagger ist am Mittwoch geborgen worden. Nachdem der Bagger in den Bach gerutscht war, errichteten die Feuerwehren von Weigsdorf-Köblitz und Cunewalde eine Ölsperre. Anschließend baggerte die Baufirma mit einem anderen Gerät einen Kanal, um das Wasser umzuleiten und den havarierten Bagger trockenzulegen.



Für die Bergung wurde ein spezieller Kran für Schwerlasten angefordert. Der hob den 20 Tonnen schweren Bagger zunächst an Land, wo er vom Schlamm befreit wurde. Danach wurde das Baustellenfahrzeug über eine Stromleitung gehoben und auf einem Tieflader abgesetzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Oberlausitzer Straße voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

Der "schwimmende" Bagger sollte einen zweiten Kanal schaufeln, als er in das Cunewalder Wasser rutschte. Bildrechte: MDR/Lausitznews.de