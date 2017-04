Die DB Netz AG hat im Amtsblatt der Europäischen Union Architektur- und Ingenieurleistungen zur Elektrifizierung und zum Ausbau der Strecke Dresden-Görlitz ausgeschrieben. Es geht unter anderem um die komplette Elektrifizierung der Ostmagistrale ab Dresden-Klotzsche sowie um den Lückenschluss der Oberleitung an der Grenze zu Polen. Die Hauptstrecke zwischen Dresden und Niederschlesien soll zudem für Geschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer ertüchtigt werden.

Eine Bahnsprecherin erklärte auf Anfrage, es bestehe ein Planungsvertrag mit dem Freistaat Sachsen zur Vorplanung des Projektes. "Im Rahmen des abgestimmten Terminplans erfolgte die Veröffentlichung im ersten Quartal 2017." Die Planungsleistungen sollen zwischen August 2017 und November 2019 erbracht werden. Ein Sprecher des sächsischen Wirtschaftsministeriums erklärte: "Um das Projekt voranzubringen, geht der Freistaat quasi 'in Vorkasse' und stellt Mittel aus dem Landeshaushalt für diese Planungsleistungen zur Verfügung." Es handelt sich demnach eine Fortführung der Planungen einer 2015 erfolgten sogenannten Grundlagenermittlung, die nun einen finanziellen Rahmen von rund sieben Millionen Euro umfasst.

Wann die Arbeiten beginnen, ist noch unklar. Die Bahnsprecherin sagte, Aussagen zu einem Baubeginn seien erst nach Abschluss der Vorplanung Ende 2019 und nach Aufnahme in den "Vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans realistisch. Zurzeit will sich die Bahn auch nicht festlegen lassen, welche Züge künftig auf einer sanierten Trasse fahren sollen. Auf der Strecke Dresden-Görlitz sind derzeit nur Regionalzüge unterwegs, darunter auch grenzüberschreitend nach Wroclaw (Breslau). In der Vergangenheit spielte die Strecke hingegen eine wichtige Rolle im Fernverkehr zwischen Breslau, Görlitz, Dresden, Chemnitz und dem süddeutschen Raum. Das Land Sachsen und polnische Regionalverwaltungen machen sich seit geraumer Zeit für eine Sanierung der Bahnmagistrale stark.