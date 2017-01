Bildrechte: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen

Internationale Künstler, musikalische Höhepunkte, Bälle und Lesungen – dafür ist seit Jahren das Barockschloss Rammenau bekannt. In diesem Jahr werden sich zum bewährten Programm drei neue Veranstaltungen gesellen. Mit einem "Abend bei Hofe" will das Haus im Februar die Besucher in die Zeit des Barocks entführen und in die Welt höfischer Geheimnisse und Umgangsformen einweihen.

Drei neue Veranstaltungen in diesem Jahr

Seit einem Jahr wird das Kornblumenzimmer restauriert. Bis zum Saisonauftakt am 1. April soll alles fertig sein. Bildrechte: Barockschloss Rammenau Neu ist auch die musikalisch-kulinarische Lesungsreihe "Die Birkenkreuzsaga". An vier Abenden wird der Dresdner Autor Stefan Jahnke aus seinen Werken über die Adelsfamilie "Die Birken" lesen, die unter anderem einmal in Moritzburg ansässig war. Dazu gibt es Musik und Essen aus den Regionen, in denen der Autor literarisch unterwegs ist. Mit dem Musikfest "Klangfarben" im Oktober betritt das Barockschloss ebenfalls Neuland. Es ist zusammen mit der Dresdner Hochschule für Musik entstanden und wird neben vier Konzerten auch eine Ausstellungseröffnung und eine Matinee beinhalten.

Märchenstunden am Kamin für Kinder

Neben Neuem setzt das Barockschloss dieses Jahr auch wieder auf Bewährtes. So wird es für Kinder in den Winter- und Herbstferien wieder die Märchenstunden am Kamin geben. Zum 20. Mal wird im Mai zur Schlossrundfahrt angespannt, und das Picknick in Weiß, das voriges Jahr im Sommer das erste Mal stattfand, wird im Juli wiederholt. Höhepunkt des Jahres aber werden wieder die Internationalen Oberlausitzer Leinentage Ende August sein, zu denen Ines Eschler wieder rund 200 Händler und Aussteller erwartet.

Aufwändige Arbeiten im Spiegelsaal

Der Spiegelsaal ist das Highlight des Barockschlosses Rammenau. In den nächsten zwölf Monaten wird dort das Parkett ausgebaut und restauriert. Bildrechte: Barockschloss Rammenau Baulich wird sich im Schloss dieses Jahr auch einiges tun. Zurzeit werden noch das Vogel- und das Kornblumenzimmer im Gastronomiebereich restauriert. Bis Ende März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. In den nächsten zwei, drei Wochen beginnen auch Bauarbeiten im Spiegelsaal. Das 120 Jahre alte Parkett wird komplett ausgebaut, restauriert und Anfang nächsten Jahres wieder eingebaut, sagt Schlossleiterin Ines Eschler. In der Zwischenzeit bekommt der Spiegelsaal einen Ersatzfußboden. Rund 100.000 Euro hat die Schlossverwaltung dafür eingeplant. Darin enthalten ist auch eine kleine Fußbodenheizung, die am Rand des Saals eingebaut werden soll.

Jagdsalon und Gartenzimmer auf der Sanierungsliste

Das Gartenzimmer steht nächstes Jahr auf der Vorhabensliste. Dort soll der Fußboden restauriert werden. Bildrechte: Barockschloss Rammenau 2018 sollen die Sanierungen weitergehen, kündigt Ines Eschler an. Im Jagdsalon müssen Fußboden, Wände und Decken restauriert werden, im Gartenzimmer der Fußboden. "Auch das Foyer, das Treppenhaus, der Vasenraum und der Vorraum zum Spiegelsaal sind noch zu machen", sagt die Schlossleiterin. Allerdings werden die Arbeiten dort erst nach 2019 beginnen.

Vasen-Kapitel soll geschlossen werden

Die Schlangenhenkelvasen musste das Barockschloss an die neuen Eigentümer zurückgeben. Bis Ende dieses Jahres sollen im Spiegelsaal neue Vasen stehen. Bildrechte: Barockschloss Rammenau Ein anderes Kapitel will Ines Eschler jedoch noch dieses Jahr schließen: das um die beiden Schlangenhenkelvasen. Vor gut zwei Jahren musste der Freistaat die einst enteigneten Vasen an die Erben der früheren Eigentümer zurückgeben. Seitdem bemüht sich die Schlossverwaltung um Ersatz. Die beiden neuen Vasen sind bereits gegossen. Nach langer Suche hat die Schlossleiterin nun auch einen Maler gefunden, der die besonderen Bildmotive auf die Vasen bringen könnte. "Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr wieder zwei Vasen im Spiegelsaal aufstellen können", so Ines Eschler. Ob diese den Originalen gleichen oder nur ähneln werden, hängt letztendlich von der Kunst des Malers ab.

Geschichte des Barockschlosses Rammenau Ernst Ferdinand von Knoch – Kammerherr Augusts des Starken – kauft 1717 das Rittergut Rammenau von der in Konkurs geratenen Familie von Seydewitz und beginnt vier Jahre später mit dem Neubau des Barockschlosses. Dieses soll Johann Christoph Knöffel geplant haben. 1744 flieht Knoch wegen hoher Verschuldung aus Rammenau. Das noch unfertige Schloss gelangt in den Besitz der Familie von Hoffmann. Sie beenden den Bau und nennen sich nach ihrem Aufstieg in den Adelsstand 1778 "von Hoffmannsegg".



1788 erhält Johann Centurius von Hofmannsegg das Gut Rammenau und verkauft es 1794 für 100.000 Taler an seinen Schwager Friedrich von Kleist, ein preußischer Rittmeister. Dieser lässt mehrere Räume im Stil des Klassizismus und den symmentrischen Garten zu einem Landschaftspark im englischen Stil umgestalten. 1820 erwirbt Johann Centurius von Hofmannsegg das Schloss zurück. 59 Jahre später kauft es Hans Curt Christoph Ernst von Posern den von Hoffmannsegg ab.



Während des ersten Weltkrieges wird das Barockschloss als Lazarett genutzt. In dieser Zeit gehört es Margarete Gisela Gabriele Alexandra von Helldorf, einer geborenen von Posern. Nachdem das Schloss 1945 von der Roten Armee besetzt wurde, wird von Helldorf durch die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone enteignet. Ab 1951 werden die Schlossräume für schulische Zwecke, als Sommer-Atelier der Hochschule für Bildende Künste Dresden und bis 1962 als Landstudienheim genutzt.



Erst 1967 eröffnete das Geschichtsmuseum im Schloss und die bestehende Ausstellung zu Johann Gottlieb Fichte wurde um das Kapitel der Schlossgeschichte erweitert. Im Sommer 1968 wurde das Schlossrestaurant eröffnet und der Spiegelsaal für öffentliche Konzerte genutzt. Anfang der 1990er Jahre gelangt die gesamte Rammenauer Anlage in den Besitz des Freistaates Sachsen und wird Staatlicher Schlossbetrieb. Quelle: Barockschloss Rammenau