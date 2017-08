Wenn der Baum zum Patienten wird

Lutz Schäfer ist Bautzens einziger Bauminspektor. Er ist Herr über ca.12.000 Bäume in der Stadt. Seine Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass seine Bäume keinen Schaden anrichten – weder bei Fußgängern, noch bei Autos. Deshalb nimmt er vor allem in stark frequentierten Bereichen wie Kindergärten und Schulen die Bäume einmal im Jahr in Augenschein. Gesetzlich vorgeschrieben ist das eigentlich aller zwei Jahre. Der Mitarbeiter der Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft ist aber auch für akute Fälle zuständig. Nach einem Sturm zum Beispiel, wenn Äste abgebrochen sind, wird er gerufen. Nach der Untersuchung des Patienten Baum, muss er dann entscheiden: Bleibt dieser stehen oder muss die Säge angesetzt werden.

Jeder gefällte Baum ist ein Verlust

Gründlichkeit geht vor

So wie Baum Nummer 11 im Albert-Schweitzer-Park - ein stattlicher Spitzahorn. Schäfer zückt das Fernglas, begutachtet den Baumwipfel auf der Suche nach Totholz oder abgeknickten Ästen. Keine Auffälligkeiten, trotzdem klopft der Bauminspektor mit dem Impulshammer den Stamm ab: „Je heller die Töne, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Höhle im Baum ist“, so der Bauminspektor. Für Baum Nummer 11 vermerkt Lutz Schäfer in seinem Tablet: „In gutem Zustand“. In dem digitalen Baumkataster werden neben Namen, Nummer und Standort des Baumes auch Wuchsform, Sicherheitserwartung und Kontrollintervalle eingetragen. Für diese Grunderfassung benötigt er 15, manchmal sogar 30 Minuten pro Baum. Bei 12.000 Bäumen in Bautzen ist für Bauminspektor Lutz Schäfer gerade mal Halbzeit: Er wird noch gut zwei Jahre zu tun haben.