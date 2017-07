Die Ganoven sind immer in der Nacht in der Innenstadt von Bautzen unterwegs. Jedes Mal haben sie es auf Friseurgeschäfte abgesehen. Die Art der Vorgehensweise bleibt gleich. Zunächst werden Türen oder Fenster aufgehebelt und dann wird alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist. So verschwanden aus dem Laden an der Petrikirche diverse Scheren, ein Laptop und etwas Bargeld im Gesamtwert von 2.500 Euro. In einem Geschäft auf der Löbauer Straße fehlte am Morgen die Wechselkasse mit etwa 600 Euro.

Ortskenntnis ist Voraussetzung

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen registriert seit etwa zehn Monaten zahlreiche Einbrüche in Friseurgeschäfte. So drangen im Juni und im Juli Diebe in sechs verschiedene Salons ein und verursachten dabei zum Teil erheblichen Sach- und Diebstahlschaden. Die Täter haben es nach Angaben des Polizeisprechers Thomas Knaup vor allem auf die Kasse sowie hochwertiges Handwerkszeug abgesehen.

Der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, bei einer Pressekonferenz. Bildrechte: MDR/Benno Scholze Bei der Serie gehen wir von Beschaffungs-kriminalität aus. Mit dem Geld könnten beispielsweise Drogen oder Alkohol finanziert werden. Thomas Knaup Polizeidirektion Görlitz

Die Tatorte sind lokal begrenzt. Das lässt auf eine hohe Ortskenntnis schließen. Dem stimmen die Bestohlenen zu. "Man muss sich schon im Laden auskennen, um zu wissen, was zu holen ist", meint eine Meisterin, die namentlich nicht genannt werden will.

Geschäfte wurden lahm gelegt

Bildrechte: MDR/Rico Herkner "Nach dem Einbruch waren wir praktisch arbeitsunfähig", meint Michaela Preuß, vom Friseursalon an der Petrikirche. Die Diebe hatten nicht nur Scheren und Maschinen gestohlen, sondern auch ein Laptop. Auf dem mobilen Computer befand sich nicht nur die gesamte Kundendatei, sondern auch der Terminkalender für die nächsten Tage und Wochen.



Der Terminkalender zählt heutzutage, neben Scheren, Kämmen und Lockenwicklern, zum wichtigsten Handwerkzeug eines Friseurbetriebes.

Doch nicht nur an der Petrikirche legten die Ganoven den Betrieb lahm. Auch in der Tuchmacherstraße klapperten bei der PGH "Figaro" am Sonnabend keine Scheren. Die Kriminaltechniker sicherten nach dem Einbruch Spuren.

PGH "Figaro" in Bautzen Bildrechte: MDR/Rico Herkner Der Einbruch war mehr als ärgerlich, nicht nur durch den Schaden. Dazu kam ein Umsatzverlust am Sonnabend im dreistelligen Bereich. Christa Hoffmann PGH "Figaro" Bautzen

Hinweise von der Polizei

Unterdessen hat die Polizei die Handwerkbetriebe um Mithilfe und Vorsorge gebeten. So soll sich nach Ladenschluss möglichst kein Bargeld mehr im Geschäft befinden. Hochwertige, technische Geräte sollten sicher verschlossen sein und nicht offen im Verkaufsraum liegen. Bildrechte: MDR/Rico Herkner

Diese Hinweise hat die PGH "Figaro" schon seit langem umgesetzt. "In der Kasse ist kein Geld und wir lassen alles offen", sagt die Vorstandsvorsitzende Christa Hoffmann. "So zeigen wir, bei uns ist nichts zu holen." Trotzdem plünderten die Ganoven vor wenigen Tagen das Friseurgeschäft in Bautzen.