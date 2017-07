Die unter Denkmalschutz stehende Reichsbahnlok begrüßt seit fast 30 Jahren am Bahnhofsvorplatz die Reisenden und ist ein beliebtes Fotomotiv für Eisenbahnfans. Mitarbeiter des Bahnbetriebswerks hatten die ausgediente Dampflokomotive 1988 mit viel Mühe dorthin auf ein Gleisstück geschoben. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Anfang Juni hatte der junge Bautzener Marcel Fischer aufgerufen, für die Rettung der denkmalgeschützten Lokomotive vor dem Bahnhof seiner Stadt zu spenden. Jetzt, anderthalb Monate später, sind beachtliche Beträge auf das extra eingerichtete Konto der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde eingegangen. "Wir sind bei einer Spendensumme von rund 10.000 Euro angekommen", sagt Alfred Simm, Vereinschef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde. Es sehe so aus, als würden sich viele Bautzener für den Verbleib ihrer Lok einsetzen, freut sich Simm. Einer der allerersten Spender sei ein Zehnjähriger gewesen, erinnert sich der Chef der Eisenbahnfreunde. Der Junge war mit seinen Eltern persönlich beim Vereinssitz in Löbau erschienen und hatte 50 Euro aus seiner Sparbüchse genommen.

Ich bin guter Hoffnung, dass der Transport Ende September Geschichte ist. Heinrich Schleppers Stadtrat von Bautzen

Auch die Firma, wegen der der 136 Tonnen schwere Stahlkoloss umziehen muss, zeigt Einsatzbereitschaft. Wie der Bautzener Stadtrat Heinrich Schleppers MDR SACHSEN mitteilte, will Hentschke Bau 10.000 Euro für die Umsetzung dazugeben.

Bautzens Bahnhof wollen private Investoren wieder in ein ansehnliches Gebäude verwandeln. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Firmenchef Jörg Drews und der Prokurist Gerald Lucas befinden sich seit Monaten in Verkaufsverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Die beiden Männer wollen das zum großen Teil leerstehende und baufällige Bahnhofsgebäude sanieren und ab 2019 an den Landkreis als Bürohaus vermieten. Auch ist die Errichtung eines Parkhauses geplant und zwar an der Stelle, wo sich jetzt noch die Lokomotive befindet. Im Herbst sollen die ersten Abriss- und Entkernungsarbeiten beginnen.

Hält die Brücke?

Eisenbahnfans planen nun, die Reichsbahnlok mit der Nummer 52 8056-5 per Tieflader auf die andere Seite des Bahnhofs an die Packhofstraße zu fahren. Allerdings haben es die Transportkosten mit geschätzten 40.000 Euro in sich. Gerade hat sich ein weiteres Problem mit der Route aufgetan, wie Heinrich Schleppers, Initiator der Umsetzung berichtet. Die Tragfähigkeit der Eisenbahnbrücke, über die die Neusalzaer Straße führt, müsse noch untersucht werden. Aber der Stadtrat bleibt optimistisch.

Steht erst die Lok an den Gleisen auf der Packhofstraße, wollen sich Mitglieder der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde um die Pflege der Zugmaschine kümmern. Dazu gehe die Lok, die derzeit der Deutschen Bahn gehört, als Eigentum an den Verein. Der Kaufpreis sei bereits ausgehandelt, sagt Simm. Die jährlichen Pflegekosten in Höhe von 700 Euro will die Stadt Bautzen übernehmen.

Wenn die Umsetzung geklärt ist, kaufen wir die Lok. Alfred Simm Chef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde

Wo jetzt noch die Lok steht, wird bald eine Baustelle sein. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt